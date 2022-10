Date limite de péremption : les étiquettes bientôt simplifiées

"Ça pourrait être plus clair", affirme la cliente d’un supermarché interrogée par le 13H de TF1. "Je sais qu’au niveau des dates, on peut dépasser certains produits, mais des fois, on se demande si on peut, si on ne peut pas", répond une autre. "Ce n'est pas très clair. Mais il y a un site Internet après donc on peut peut-être trouver des renseignements. Mais je ne le fais jamais", sourit une dame.