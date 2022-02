De plus en plus de Français s’équipent de panneaux solaires

Et si vous ne produisez plus que vous n'en consommez, le surplus est revendu à EDF. Jean-Pierre n'est pas le seul à se tourner vers le photovoltaïque. Aujourd'hui, 120 000 foyers en sont équipés. Chaque jour, cette société, spécialisée dans la rénovation énergétique, reçoit 150 appels pour des demandes d’installations solaires. Les mêmes questions se posent : "Combien ça va me rapporter ? " "Combien dois-je investir ?".