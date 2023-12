VIDÉO - Déco : longtemps moqué, le mobilier issu du recyclage monte en gamme

Le recyclage est devenu un argument de poids pour de nombreux consommateurs. Une nouvelle filière propose des objets de déco et même des meubles. Des produits très aboutis, bien loin du caricatural canapé en bois de palette, a constaté TF1.

Benjamin a installé chez lui des meubles étonnants : ils sont fabriqués à partir de... coquilles de moules. Le carrelage de l'entrée, et un petit tabouret, sont composés de ce matériau inhabituel. Il vient d'acheter une vasque de lavabo, elle aussi faite d'un agglomérat de coquilles de moules. Elle coute 600 euros, un prix élevé que le jeune homme trouve pourtant justifié.

Pour trouver la matière première, il ne faut pas partir bien loin. Des tonnes de moules sont consommées pendant la braderie à Lille (Nord). Elles sont ensuite récupérées par une entreprise basée à Tourcoing, comme on le découvre dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Ressources illimitées et gratuites

Dans l'entrepôt de la société, environ 300 types de déchets servent à fabriquer les produits de la marque, une ressource presque gratuite. Près de deux tonnes de détritus y sont transformées chaque jour. Du béton, des éclats de pare-brises, du carrelage ou encore des coques de catamarans... : autant de matériaux qui deviendront des meubles ou des objets de déco. Récupérés ou souvent proposés par des organismes tiers, comme les ballons usagés offerts par la Fédération française de football. Certains articles issus du recyclage sont vendus 10% plus chers que les prix moyens du marché, notamment en raison du coût de la transformation et de la main-d'œuvre.

Le BTP, fournisseur de matière première

Pour devenir encore plus compétitif, le responsable veut industrialiser sa production, et créer au moins cinq sites de recyclage sur le territoire français. La ressource est illimitée, quelle que soit la région. Les chantiers de BTP fournissent à eux seuls une grande partie de la matière première. Dans une opération de déconstruction, par exemple, les débris de béton sont déposés à part, et n'attendent plus que leur recyclage. La loi incite à une attitude plus vertueuse des entrepreneurs : le coût des déchets triés est pratiquement nul désormais.

Les produits de la marque de Tourcoing sont vendus dans les grandes enseignes de bricolage, comme des pavés japonais fabriqués à partir de déchets industriels. Dans tous les rayons, la mention "recyclé" attire désormais les clients, une tendance générale selon les distributeurs. Peintures, coussins ou adoucisseurs d'eau, les ventes sont en progression constante.