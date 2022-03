Décoration : le recyclage cœur de tendance

Réinventer son intérieur à moindre coût et de façon écologique, le recyclage serait-il la tendance du moment ? "C'est par exemple de la fibre de palmier, qui est vouée à être brûlée et à être perdue, donc on la fait sécher au soleil pour qu'elle devienne blanche. Puis on la tresse. Tous nos bois sont des bois de récupération", explique Philippe Xerri, de Rock The Kasbah.