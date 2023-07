VIDÉO - Coiffeurs, restaurants, magasins de vêtements : pourquoi ils sont si nombreux à mettre la clé sous la porte

Et maintenant, ils se retrouvent sans trésorerie. C'est en partie à cause de cela qu'entre avril et juin 2023, plus de 13.000 entreprises se sont déclarées en redressement ou liquidation judiciaire, c'est 35% de plus qu'en 2022. Dans le secteur de la beauté et de la coiffure, c'est +35% de défaillances d'entreprise, dans la restauration, +53% et dans l'habillement, +72%.

"La crise du Covid a modifié le comportement et les habitudes des acheteurs. On va de plus en plus vers Internet, on va aussi de plus en plus vers le recyclage. Donc ceux qui n'ont pas pris ce virage se trouvent en difficulté aujourd'hui, et malheureusement c'est difficile, parce que les consommateurs sont de moins en moins là", explique Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises.