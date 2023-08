VIDÉO - Défroissage express, tissus infroissables : le fer à repasser bientôt relégué au placard ?

Des alternatives existent comme le spray défroissant, un mannequin gonflable, ou encore une toute nouvelle invention venue de Corée du Sud : l'armoire séchante à vapeur. Nous avons fait le test, et après 39 minutes de mouvements et de vapeurs, notre chemisier est effectivement ressorti défroissé. Cette option est moins contraignante, mais nettement plus chère que le bon vieux fer à repasser : comptez 2000 euros pour ce produit dernier cri.