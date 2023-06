VIDÉO - Dehors et pourtant chez soi : comment les meubles de jardin s'imposent

Chez le numéro un français du bricolage, ils sont très fiers, eux aussi, de leur nouveau rayon extérieur : 1100 mètres carrés dédiés au jardin. Ce dernier ressemble d'ailleurs de plus en plus à un intérieur. Mais pourquoi les Français veulent-ils vivre à l'extérieur ? Plus de détails dans le reportage du 20h de TF1 en tête de cet article.