Moins de chauffage, lumières tamisées : les efforts des Français payent déjà

Dans ce magasin aussi, les clients doivent bien se couvrir. Dans les rayons, une température à 18 degrés et une ambiance tamisée. L'enseigne a réduit de 20% sa consommation d'électricité, grâce à de nouveaux équipements. Une installation dont le coût est de 50 000 euros. En coulisses, cette entreprise pilote à distance la consommation électrique des magasins de l'enseigne de bricolage. "Au moment où le dernier employé quittera le magasin, il va mettre son code d'alarme et l'intégralité des éclairages et tout le système de climatisation vont s'éteindre", explique Hippolyte Lalourcey, responsable logiciel énergie chez Eficia.