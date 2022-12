Démarchage téléphonique : à partir du 1er janvier, ces numéros vous permettront d'identifier les centres d'appel

Une mesure qui permettrait également d'éviter une pénurie de numéros mobiles, car aujourd'hui, on manque de 06 et de 07. Les particuliers ne sont plus les seuls à les utiliser. De plus en plus de professionnels s'en servent, comme les livreurs, les chauffeurs VTC ou même des marques de produits, pour envoyer des promotions. Près de 90% des combinaisons possibles ont déjà été attribuées.