VIDÉO - Démarchage téléphonique : les abus toujours (beaucoup) trop nombreux

Lorsque Jean-Michel voit s'afficher un numéro qu'il ne connaît pas, il sait que c'est un démarcheur téléphonique. Un de plus. "Ça arrive tout le temps, entre trois et quatre appels par jour, entre les démarcheurs pour les fenêtres, l'entretien de la maison, les formations professionnelles... C'est un peu tout le temps", déplore-t-il. Pourtant, si la pratique n'est pas interdite, depuis le 1er mars, elle est strictement encadrée. En théorie, les entreprises n'ont le droit de vous appeler qu'entre dix et treize heures en semaine, puis de quatorze à 20 heures, tous les jours sauf le week-end et les jours fériés.

Soit tout de même 45 heures du lundi au vendredi. "On a une réglementation qui est très large parce qu'on a pas une volonté politique de limiter cette réglementation", explique dans le reportage en tête de cet article Olivier Gayraud, juriste pour l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) qui précise : "Vous avez des pays qui réglementent ça beaucoup plus. L'Allemagne a autorisé le démarchage uniquement si vous avez donné un consentement préalable".