VIDÉO - Déménagement : les bons plans pour payer moins cher

Répartir les frais d’essence et de péage signifie diviser par deux les coûts de son déménagement. Une offre qui convainc de plus en plus les clients de l’entreprise Nextories déménagements. "On a constaté un nombre de déménagements groupés qui a doublé, voire triplé par rapport à l’an dernier", déclare Julien Bardet, cofondateur de l’entreprise, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Sachez enfin qu’un déménagement réservé trois mois à l’avance coûte en général 15% moins cher.