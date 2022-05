Déménager coûte plus cher

Les déménageurs n’ont pas eu le choix que d’augmenter leurs tarifs. En effet, avec la pandémie et la guerre en Ukraine, le coût des matières premières a explosé. L’an dernier, les cartons étaient offerts avec la prestation, mais AS Déménagement ne peut plus se le permettre. D’ailleurs, avec la hausse du prix du carburant, il est de plus en plus difficile d’être compétitif.