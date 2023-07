VIDÉO - Voiture, train, avion : quel est le moins cher ? Le match des départs en vacances

Marie-Manuela et ses quatre enfants ont pris la route des vacances ce jeudi matin. Partie de Besançon (Doubs), elle va rejoindre en voiture la Mayenne, soit 8h de route, des péages et des embouteillages, mais elle n'a pas hésité. "La voiture, c'est simple, on peut s'arrêter quand on veut. C'est aussi plus rentable, même en prenant l'autoroute. Parce que cinq places en train, je pense que c'est bien au-dessus, même avec une carte famille nombreuse", avance-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.