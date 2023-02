Des boutiques s'invitent dans votre supermarché

Une parapharmacie, des vêtements de la marque C&A et des jouets de la marque La Grande Récré. Depuis un an, ces trois boutiques ont élu domicile dans un supermarché de Glisy (Somme). Pratique pour Christelle, en quête d’une casquette pour son fils. Et plus il y a de choix, plus on achète. À la caisse, le montant est donc parfois plus élevé, mais en venant ici, les clients résolvent un autre problème : le parking.