Des cheminées toujours plus performantes

Avoir du bois chez soi, c'est parfois fatigant. En plus de l'approvisionnement, il nécessite un espace de stockage sec et ventilé. Quand le froid revient, certains préfèrent éviter la corvée de bois. C'est le cas de Fakher Braham, père de famille. Avec une simple télécommande, il contrôle la flamme de sa cheminée à l'éthanol, un biocarburant. Dans le foyer, il n'y a ni fumée, ni cendre. Il n'y a pas non plus de conduit d'évacuation. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.