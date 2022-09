Des factures de gaz multipliées par quatre

Après trois ans de prix bloqué, Fabienne Taleyson a cru à une erreur quand elle a reçu le renouvellement de son contrat de gaz. À partir de novembre, sa facture de gaz va presque être multipliée par quatre, passant d'un peu plus de 100 euros par mois à près de 400 euros. "Je me demande comment je vais faire pour payer ces factures. Je vais devoir faire le choix entre me chauffer l’hiver ou m’alimenter", confie-t-elle. Pour alerter sur cette situation, elle a décidé de créer une page sur les réseaux sociaux. Les témoignages similaires se multiplient.