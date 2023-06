VIDÉO - Des myrtilles "bleu blanc rouge" : vers une nouvelle filière agricole ?

Le climat hexagonal est idéal, la myrtille pousse naturellement, sans aucun pesticide. Seul problème, les Français en consomment peu : à peine 200 grammes par an et par habitant, soit quatre fois moins en moyenne que nos voisins. Pour nous inciter à en manger plus, le chef Joël Danthu, s'est mis pour nous aux fourneaux : au menu, foie gras aux myrtilles, filet de canette aux myrtilles, et bien sûr la traditionnelle tarte. La myrtille aurait également des vertus anti-oxydantes, sa consommation permettrait de lutter contre les maladies cardio-vasculaires, et le vieillissement de la peau.