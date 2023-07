VIDÉO - Des passionnés ressuscitent des camions de pompiers du siècle dernier

Fleuron de la collection, un Renault de 1932 qui pourrissait chez un particulier. Pierre Gannaz, président de l'Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Sallanches, nous raconte : "On l'a récupéré, on s'est mis au travail. On a passé 1400 heures dessus". On voit le résultat : 90 ans, mais plus une ride. Le doyen de ce musée parcours à nouveau les routes de Haute-Savoie, grâce au travail de ces passionnés de belles mécaniques.