VIDÉO - Leclerc baisse la lumière : comment réagissent les premiers clients ?

Cette sobriété énergétique, les 400 employés la connaissent déjà. Depuis sept ans, ils travaillent ainsi entre cinq heures du matin et neuf heures au moment du réassort des étals. "Nous, pour remplir les rayons, on n'a pas besoin de tout l'éclairage. Ça ne nous empêche pas de voir correctement ce que l'on fait", affirme un salarié.

La facture d’électricité de ce magasin s'élève à 600 0000 euros par an. Réduire la consommation est devenu une obligation pour ce chef d'entreprise, d'autant que le coût du kilowatt pourrait doubler dans les prochains mois. "C'est insupportable pour l'entreprise. Dans l'hypothèse, où on devrait avoir à subir un doublement de notre coût d'électricité, on met en péril l'équilibre économique de l'entreprise. L'énergie est un de nos postes de charges les plus importants", explique Jean-Paul Oger, dirigeant d'un magasin Leclerc à Moulins (Allier).