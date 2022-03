"Il faut mieux les manger en boîte" : à La Réunion, les tomates se vendent au prix de l'or

Après l'huile, le lait, la farine, le café... les tomates. Depuis quelques jours sur les étals des marchés réunionnais, les tomates sont devenues un mets d’exception. Sur place, les revendeurs de fruits et légumes n'ont pas une très bonne réputation en ce moment. Car les clients ne comprennent pas cette soudaine envolée des prix.

Dans les grandes surfaces, c’est un peu moins cher. Mais face au 1,50 euro habituel pour un kilo, les 7,40 euros ou 7,99 euros passent mal. "Avec le prix que ça coûte, c'est impossible d'en acheter ! Il faut mieux manger des tomates en boîte. C'est quand même bon et surtout, c'est moins cher", affirme un client au micro du 13H. "C'est trop cher, c'est pas possible. On les cuisinera plus", déplore une autre.