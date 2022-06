Déstockage et invendus : la solution pour faire des économies

Pascal et Sylviane sont des habitués du magasin. Ici, tous les produits sont des invendus. Le couple de retraités vient trouver des fruits et légumes frais à prix réduits. Tous les deux travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, ils touchent une retraite modeste, et la récente hausse des coûts de la vie ne les a pas aidés.