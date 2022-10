Déstockage : quand les prix bas ne suffisent pas

Pour faire des économies, les industriels essaient d'éviter de surstocker en réserve inutilement. Ils ont développé de nouveaux outils qui leur permettent de mieux anticiper les ventes. Mais, si certains magasins de déstockage sont en difficulté, c'est aussi parce qu'ils importent leurs produits déstockés. Avec les prix de l'essence et des conteneurs devenus trop cher, importer des produits coûte de plus en plus cher.