VIDÉO - Dijon : la cité de la gastronomie a-t-elle été trop gourmande ?

"Un lieu d'exception pour célébrer l'art de vivre à la française". C'est avec ces mots que la ville de Dijon inaugurait en mai 2022 la première Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV), avec pour mission de "raconter et faire vivre" le repas français tel qu'inscrit au patrimoine de l'humanité.

Le 16 novembre 2010, l'Unesco ajoutait au patrimoine culturel immatériel le "Repas gastronomique à la française". Fort de cette reconnaissance, l'État français décidait en juin 2013 de créer un réseau de "Cités de la Gastronomie" afin de "comprendre" ce qui fait ce repas. Quatre villes étaient retenues, avec chacune un thème : Lyon ("alimentation et santé"), Paris-Rungis ("alimentation durable et gastronomie responsable"), Tours ("sciences humaines et sociales") et Dijon, pour la "culture de la vigne et du vin".