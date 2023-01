Discounters et destockers face à l'inflation

Chez le leader du hard-discount, on compresse les coûts avant même l'ouverture. Plus de 2 000 produits sont vendus ici, c'est dix fois moins qu'en grande surface traditionnelle. C'est beaucoup plus facile à livrer et à ranger. L'agent de surveillance n'est présent que trois heures par jour et il n'y a ni poissonnerie ni boucherie. Pour faire tourner le magasin de 1 700 mètres carrés, 38 salariés suffisent contre une cinquantaine dans une enseigne classique. Une autre stratégie pour proposer les prix les plus bas, neuf produits sur dix ici sont de marques distributeurs, celle du groupe. C'est trois fois plus que dans la grande distribution traditionnelle.