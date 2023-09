VIDÉO - Face à l'inflation, le cash redevient monnaie courante

Vous les pensiez de plus en plus rares, détrompez-vous ! Depuis quelques mois, pièces et billets sont bien présents dans vos porte-monnaie. Pour certains, il s'agit d'une solution simple afin de maîtriser son budget en période d'inflation. Le montant moyen d'un retrait au distributeur est de 120 euros. Une fois retiré, pas question de dépenser n'importe comment cet argent.