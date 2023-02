Dragon jaune et catastrophes naturelles : pourquoi le prix du jus d'orange pourrait exploser en France

Les Français en boivent 24,1 litres par an et par personne, soit la moitié de la consommation de tous les jus de fruit dans le pays, mais il pourrait bientôt devenir un produit de luxe. Le tarif du jus d'orange est susceptible de fortement augmenter en France au mois de mars. En cause : la perspective de récoltes anémiques aux États-Unis avec des cultures touchées par la maladie et les catastrophes naturelles qui ont frappé la Floride, l'une des principales régions productrices d'oranges à jus.

"On a eu des événements climatiques extrêmes au cours de la campagne de récolte avec notamment des tempêtes et des ouragans qui ont impacté une partie des orangeries", détaille sur LCI Mathieu Quentin, responsable des études économiques à la Coopération agricole. Le spécialiste pointe un second phénomène "qui touche aussi bien les orangeries d'Amérique du Nord que d'Amérique du Sud" appelé "la maladie du dragon jaune".