VIDÉO - Drones : à la maison, dans les champs, pour filmer... ils sont partout

Il fait office de pulvérisateur ce mercredi matin. David Gervois, créateur de Drone Touch, est aux manettes ayant comme objectif le démoussage sur un toit avec un système très simple composé d'un réservoir au sol et d'un long tuyau. Pour six euros le mètre carré, mission accomplie.

Plus incongru encore, on n'a plus besoin d'attendre la récolte du maïs pour planter soi-même les végétaux qui le remplaceront. Le robot volant se charge déjà de l'épandage, grâce au pilotage assuré par Lucas Tricoulet, chargé de projets chez Ovalie Innovation. Le coût de l'opération est de 35 à 40 euros l'hectare, contre une centaine d'euros auparavant pour le propriétaire de la parcelle, qui n'a plus qu'à observer la scène.