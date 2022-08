Du carburant à moins de 1,50 euro, c'est possible

Autres stations-service et autres méthodes commerciales. Dès jeudi, entre la nouvelle aide de l’État et celle de Total, les prix vont baisser de 32 centimes. Le sans plomb sera à 1,54 euro le litre et le diesel à 1,84 euro. Une bonne nouvelle pour ce chauffeur de taxi. Il n’arrivait plus à payer son plein d’essence en totalité. Ce mercredi matin, le mot d’ordre devant les pompes à essence : prendre le minimum pour éviter la panne sèche. La ristourne de cette enseigne est valable deux mois. Ensuite, elle passera à dix centimes en novembre. Une offre valable uniquement dans les 3 500 stations-service Total dans tout l’Hexagone.