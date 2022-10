Du carburant à tout prix

Encore ce jeudi matin, des centaines de voitures s'alignent devant une station-service de la périphérie d'Arras (Pas-de-Calais). Des automobilistes doivent une fois de plus prendre leur mal en patience. Après plusieurs jours de galère pour faire le plein, les esprits s'échauffent plus facilement. Et les policiers doivent parfois intervenir pour faire la circulation devant la pompe à essence.