E-commerce : pourquoi les prix de l'électroménager s'envolent ?

Aujourd'hui, faire ses courses sur Internet peut être hors de prix à cause de l'inflation. Le prix moyen d'une machine à laver est passé de 545 euros à 566 euros en un an. Pire, les smartphones sont passés de 420 euros à 708 euros. Enfin, pour acheter une tronçonneuse, vous devrez désormais débourser 476 euros. La raison : le boom du coût des matières premières et de l'énergie.