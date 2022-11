E-commerce : une baisse des ventes inédite

Avec une enseigne d’ameublement par exemple, les ventes sur Internet ont diminué de 6,9% cette année. Sur un site de produits électroménagers et électroniques, c’est -7,7% de fréquentation en un an. Au total, les achats en ligne ont baissé de 15,8% depuis le début de l’année. Pourquoi ? Sans doute, à cause de l’inflation.