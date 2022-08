Eau : combien de litres utilisez-vous par jour ?

Chez vous, vous êtes plus raisonnable. Vous utilisez 148 litres d'eau par personne et par jour. Pour une famille, cela fait 329 litres au quotidien en moyenne, soit près de 500 euros par an. Le premier poste, c'est la douche. C'est 39% de votre consommation d'eau qui y passe. Viennent ensuite les toilettes, avec 20% de l'eau qui part à la chasse.