Eau : pourquoi de tels écarts de prix ?

La topographie, la densité d'habitants, le modèle de gestion... tout cela joue sur le prix de l'eau. Et dans le pays, il varie du simple au triple. En Bretagne, par exemple, il n'y a pas de sources montagneuses et peu de nappes phréatiques. Il faut donc chercher l'eau en surface. Cela coûte plus cher à traiter et à récupérer. Enfin, habiter à la campagne n'aide pas à faire baisser la facture. Plus les habitations sont éloignées les unes des autres, plus le réseau d'eau coûte cher à installer et à entretenir.