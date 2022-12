Éco-responsables, personnalisés... Des idées de cadeaux de dernière minute à moins de 30 euros

Après l'utile, l'agréable ? Pour un cadeau original, vous pouvez opter pour un présent plus axé sur une "expérience". Par exemple, un cours de cuisine. À l'Atelier des chefs, vous pouvez apprendre à faire un plat en 30 minutes. "Ça montre aux gens qu'en une demi-heure, on peut faire des choses sympathiques, sans se prendre trop la tête et on peut leur donner aussi quelques techniques", explique au micro du 20H le chef Sacha Lustyk, qui anime le cours.

Après 30 minutes de labeur, tous les participants se retrouvent autour d'une table, pour déguster leurs créations. "Il y a une bonne ambiance, c'est sympa et on mange de bonnes choses", sourit l'un des participants. "C'est délicieux, c'est préparé par nous avec amour", ajoute un autre. Tout cela pour la modique somme de 19 euros.