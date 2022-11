VIDÉO - Lutte contre le gaspillage : que deviennent les invendus dans les magasins ?

Pour éviter cette situation, d’autres ont décidé de régler le problème à la source. Pour réduire ses stocks d’invendus, l’entreprise Promod a simplement décidé de moins produire. "Il y a quelques années, sur une référence, on pouvait commander 5000 pièces. Aujourd’hui, on n’a aucun problème à n’en commander que 2500 et à être en rupture sur le produit. Et ce n’est pas moins rentable parce que l’objectif, c’est d’avoir moins de stock à la fin et donc moins de soldes. Forcément, c’est un avantage pour l’entreprise", assure Juliette Devisscher, chef de projet à Promod.

Ainsi, en cinq ans, la marque a divisé ses stocks par deux. Et elle souhaite aller plus loin. Depuis quelques mois, elle propose un service sur mesure. Certains articles ne sont fabriqués qu’une fois les commandes des clientes passées.