Économie d'énergie : comment adapter ses illuminations de Noël

Julien et Alexandre décorent également leur jardin avec environ 20 000 LED qui consomment assez peu d'énergie. Si c'est une tradition dans la famille, cette année, ils ont décidé de faire les choses autrement, c'est-à-dire plus sobrement avec moins de guirlandes, et une illumination qui dure moins dans le temps. Les deux frères surveilleront les fameux pics de consommation et se préparent à éteindre si besoin. On peut donc rester un illuminé de Noël et s'adapter à la sobriété pour continuer d'éclairer les nuits des passants différemment.