Économie d’énergie : comment faire chez vous ?

Cette année plus que jamais, notre meilleur allié pour l'hiver est la couette accompagnée pour les plus frileux d'une couverture ou deux. Désormais, le radiateur installé dans la chambre ne doit pas dépasser les 17°C. Dans les autres pièces de votre appartement ou de votre maison, cette fois, le thermostat ne doit pas dépasser les 19°C pour ainsi soulager les réseaux électriques et éviter les coupures.