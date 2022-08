Économie d'énergie : des PME n'y arriveront pas

Pour fabriquer du verre, des fours de fusion électriques doivent fonctionner 24 heures sur 24 à plus de 1 000 degrés. Anne Lechaczynski, la gérante de La Verrerie de Biot (Alpes-Maritimes), est catégorique, baisser sa consommation d'énergie de 10% comme le demande le gouvernement est inenvisageable sur son outil de travail. "Je ne vais pas pouvoir le faire. Si je n'ai plus d'électricité pendant deux heures sur mon four de fusion, la température ne va pas rester. Et je vais perdre malheureusement le four de fusion", explique-t-elle.