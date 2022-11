Économie d'énergie : à Pontoise, les bâtiments publics affichent 17°

Ambiance chaleureuse à la mairie, mais ressenti à 17 degrés. La sobriété énergétique, un sujet que les employés maîtrisent sur le bout des doigts : "Ce qui fragilise sur la journée, ce sont les bouts de doigts bien glacés sur le clavier", selon une employée. Le thermostat a été baissé de deux degrés. L'écharpe tricolore ne suffisait plus : "On a ressorti les vieilles polaires qui traînaient au cas où", explique la maire (LR) de Pontoise.

Objectif : économiser 300 000 euros car la facture d'énergie devrait doubler cette année. "Si on ne change rien, on ne peut pas payer la facture. Et on ne peut pas, juste pour payer l'électricité, dire : je ferme tel bâtiment, je supprime la cantine scolaire", détaille Stéphanie Von Euw, maire de Pontoise (Val-d'Oise).