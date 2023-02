VIDÉO - Économie d'énergie : voici comment réduire sa facture facilement, à moindre frais, et sans travaux

"On rentre dans la salle de bain, on le met à fond. Puis après, on ressort. Et toute la journée, le radiateur est à fond. Avec l'application, on peut stopper ça. C'est-à-dire qu'on met à 19°C. Des fois, c'est froid, mais au moins, on fait des économies", explique cette adhérente au boîtier connecté Voltalis. Elle a économisé plus de 300 euros, même si l'hiver particulièrement doux a pu engendrer une partie de ces économies.