Économies d'énergie : avec le froid, le retour en force de la bouillotte de nos grands-mères

On pourrait presque l'appeler la famille bouillotte. Dans cette maison, il y en a sous toutes les formes : peluches, chaussons, tapis ou encore bouillotte traditionnelle. C'est un rituel d'enfance pour Céline. Dans la ferme de ses grands-parents, il faisait froid et la bouillotte était plus rudimentaire. "Ma grand-mère nous mettait une brique dans le lit pour chauffer les draps", nous rapporte-t-elle. Désormais, c'est plus simple : deux minutes au micro-ondes et le tour est joué. Les draps sont prêts à être chauffés, Céline ne pourrait pas s'en passer.