Économies d'énergie : ces petits gestes qui changent tout

Ces petits gestes cumulés, c'est même le gouvernement qui vous incite à les faire. Une partie de la solution à un double problème : une crise énergétique et une baisse de pouvoir d'achat. Pour les plus appliqués, il leur sera possible de faire jusqu'à 15% d'économies sur la facture. Une première avancée, mais il faudra bien plus. Car 70% de la consommation d'énergie du pays est due à l'activité économique avec en tête l'industrie et les transports.