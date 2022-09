Économies d'énergie : en quoi consiste Tempo, cette offre méconnue d’EDF ?

À savoir que si la période de froid dure, il peut y avoir jusqu’à cinq jours rouges consécutifs, du lundi au vendredi. Et les week-ends et jours fériés ne sont jamais rouges. Une journée Tempo commence à 6h du matin et se termine le lendemain également à 6h. La période se divise en deux parties : de 6h à 22h en heures pleines et de 22h à six heures en heures creuses. Durant ces jours rouges, EDF préconise d’anticiper la recharge de ses appareils (téléphone, tablette, ordinateur) et de déplacer la consommation de vos appareils électroménagers en dehors des heures pleines.