Économies d'énergie : l'éclairage public éteint la nuit, une aubaine pour les cambrioleurs ?

Cela fait deux mois que la mairie de Clermont-Ferrand a décidé d'éteindre l'éclairage public en ville. La municipalité rejoint ainsi 40 % des villes et villages français qui appliquent cette mesure. Pour des raisons écologiques et économiques, mais quel effet sur l'insécurité ? À Pessac (Gironde), on éteint les lampadaires depuis 2017. L'obscurité, elle, ne rassure pas les habitants. Mais le maire assure, lui, que ce n'est qu'un "sentiment d'insécurité", invalidé par les faits. "Depuis 2017, nous n'avons pas eu à déplorer de crime ou de délit grave entre 1h et 5h du matin, c'est-à-dire pendant la période d'extinction nocturne de l'éclairage public", argumente Franck Raynal, maire (Horizons) de Pessac.