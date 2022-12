Économies d'énergie : pour honorer ses commandes de pulls et chaussettes, cette usine travaille 24h/24

Cette année, les couturières ont confectionné plus de 40 000 pulls et 400 000 paires de chaussettes. Cela fait 120 000 de plus que l’an dernier. "Il y a le petit coup de pouce avec les annonces gouvernementales sur le fait qu'on aura moins de chauffage cet hiver, c'étaient les préoccupations premières de nos clients, de se couvrir et d'avoir chaud", explique l'adjoint de Myriam.

Pour tenir bien chaud, les vêtements de l’atelier sont fabriqués en mohair, en mérinos, et même en duvet de yacks élevés en Mongolie. "Plus il fait froid, plus les animaux développement un lainage, qui rend la laine ultra-chaude", explique une ouvrière.