Économies d'énergie : se chauffer grâce aux eaux usées, c'est possible !

Voici le principe : l’eau chaude de votre douche ou de votre lave-linge coule dans les égouts. Cette chaleur est alors récupérée par des plaques en inox. Dans cette mairie, par exemple, les plaques vont la diffuser jusqu’à la chaufferie juste au-dessus, et alimenter les radiateurs.Le système y existe depuis 2019, et la facture de gaz a baissé de 20 000 euros par an.