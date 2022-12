Risques de coupure : les ventes de réchauds, bougies et lampes torches multipliées par dix

Dans ce célèbre magasin d'équipements sportifs, au rayon des lampes torches et des lanternes, curieusement, il n'y a plus beaucoup de choix. Ce n'est plus vraiment la saison des campings et pourtant, les clients se ruent dessus. Par crainte d'éventuelles coupures de courant cet hiver, les consommateurs cherchent les moyens de s'éclairer.