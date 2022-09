Électricité : ces petits gestes qui peuvent rapporter gros

À ce jeu de l'économie, certaines familles se sont lancées dans des défis à Bordeaux. Dans la cuisine, il y a beaucoup à faire. Ce couple est adepte de la cuisine en une seule fois, le batch cooking. "On organise les repas de la semaine, ce qui permet d'utiliser les appareils une seule fois à un moment donné, par exemple d'allumer le four et de cuire plusieurs choses en même temps", explique Nina Lambert, participante des "Super défis" à Bordeaux. Un réfrigérateur régulièrement dégivré 30 % d'efficacité supplémentaire. Les plaques de cuisson à induction consomment jusqu'à deux fois moins que les vitrocéramiques. Démarche vertueuse pour le porte-monnaie et pour l'environnement.