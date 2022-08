Électricité : cette mairie menace de ne plus payer

Si c'est trop cher, il menace de ne plus payer. Cette année, l'électricité a coûté au maire de Montataire, dans l'Oise, 600 000 euros. Avec la hausse des prix de l'énergie, l'année prochaine, il pourrait payer quatre fois plus cher. C'est beaucoup trop pour lui : "On va mettre en cause les services municipaux. Trouver 1,9 million d'euros de plus pour une commune de 13 000 habitants, ce n'est pas possible. Donc, on ne payera plus". Jean-Pierre Bosino refuse d'augmenter les impôts.