Électricité et vague de froid : une première alerte orange Ecowatt lundi ?

Qui dit froid dit plus de chauffage. Ajoutez l’éclairage allumé plus longtemps en hiver, et il risque d’y avoir une tension sur le réseau électrique. RTE pourrait passer du signal vert au signal orange. Mais savez-vous ce que cela impliquerait dans votre quotidien ? En tout cas, il n’y aura pas de coupure. C’est plutôt le scénario d’une alerte rouge, le troisième et dernier niveau.